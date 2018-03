Dupla armada assalta farmácia no São José

O fato aconteceu por volta das 15 horas desta quarta-feira, 28, numa farmácia localizada na esquina da Rua Jamari com a Avenida José do Patrocínio, bairro São José, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, dois homens armados entraram no estabelecimento sem tirar os capacetes, um rendeu uma funcionária e foi até ao caixa, o outro rendeu clientes e montou guarda próximo à porta.

Usando de ameaça subtraiu certa quantia em dinheiro ainda não contabilizada pela empresa. Em seguida os ladrões fugiram numa moto Honda CG modelo antigo, tanque redondo de cor verde, sentido Setor Vilhena de chácaras.

A Polícia Militar foi chamada, e de posse das informações, fez buscas pela região, mas até o momento não localizou nenhum suspeito pelo crime.

