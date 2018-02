Em Cerejeiras, caminhoneiros enfrentam longas filas para descarregarem; vídeo

A safra recorde de 2017/2018 na região sul, mais precisamente no município de Cerejeiras-RO, estão ocasionando enormes filas de caminhões para realizar a descarga de soja das lavouras para os armazéns da Cargil Agrícola e Amaggi Importação e Exportação.

Todavia, ambas as empresas não realizaram nenhuma ampliação de seus silos de depósitos de grãos nos últimos 10 dez anos, ou seja, se tivessem investido na melhoria e ampliação das moegas de seus armazenagens, não ampliaram a capacidade de secagens de grãos, hoje os produtores rurais da região não estariam passado por esses grandes transtornos pelas enormes filas de espera até 30 horas para descarregarem.

Com a demora no descarregamento de grãos, ocorrem perdas na qualidade da soja, que fica “ardido’, com isso as empresas efetuam descontos nos grãos de soja e os produtores recebem menos na hora de vender os grãos.

Ainda é importante ressaltar que as empresas citadas não acompanharam a evolução do aumento das safras de grãos dos últimos anos na região sul do Estado, contudo, os produtores rurais investiram em suas atividades, com a aquisição de máquinas para plantio e colheita de grãos de ultima geração, melhoria no solo, bem como, realizaram agricultura de precisão em algumas áreas.

Fica o alerta para as empresas ouvirem “os gritos que vêm do campo”, pois os agricultores têm mantido reuniões em sua sede do sindicato rural, para que fossem tomadas as devidas providencias pelas empresas envolvidas no episódio.

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo: Internauta