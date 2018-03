Ezequiel Neiva deixa DER para cumprir prazo de desincompatibilização eleitoral

Como havia adiantado em entrevista ao Extra de Rondônia, Ezequiel Neiva deixou a direção geral do DER no início da tarde desta quarta-feira, 28, em transição de cargo comandada pelo vice-governador Daniel Pereira.

Após dois anos e três meses à frente da direção do DER, Neiva, assim como outros secretários de estado, deixa o cargo para cumprir o prazo de desincompatibilização eleitoral, vez que pretende pleitear uma pré-candidatura a deputado estadual. As convenções para a próxima eleição ocorre no mês de julho. O engenheiro Josafá Marreiros foi empossado novo diretor do DER.

Na transição de cargos, Daniel Pereira enfatizou que Ezequiel Neiva deixa o cargo porque ele pretende disputar as próximas eleições. “Não fosse este desejo do meu amigo Ezequiel, ele certamente seria convidado para permanecer na direção do DER até 31 dezembro”, destacou o vice-governador, que pela manhã também comandou a troca de comando da Polícia Militar. Há poucos dias houve também a posse do nova secretária de Agricultura.

Pereira ressaltou a trajetória profissional de Ezequiel, como sargento aposentado da Polícia Militar, ex-deputado estadual, secretário adjunto da Casa Civil e destacou ainda a dedicação e empenho do ex-diretor frente à diretoria do DER.

“Ezequiel, trabalhou procurando atender as demandas de todos os municípios do estado, e o resultado é que em breve seremos o 1º estado com 100% dos acessos aos municípios pavimentados. O DER já trabalha nesta demanda e até o final do ano as obras de pavimentação estarão concluídas” frisou Daniel,

Ezequiel ficou no cargo de diretor do DER pelo período de dois anos e três meses, no qual priorizou o avanço das grandes obras do Estado como os anéis viários das cidades de Porto Velho e Ji-Paraná, a construção do Novo Espaço Alternativo e a pavimentação da RO-005 (Estrada da Penal), que liga Porto Velho aos distritos do baixo Madeira; pavimentação da BR-421, no acesso a Campo Novo, e da BR-435 (antiga RO 399, acesso ao município de Pimenteiras), entre outras.

Ezequiel agradeceu ao vice-governador, e também ao governador Confúcio Moura, pelo voto de confiança ao convidá-lo a assumir a direção do DER, em dezembro de 2015 e também à todos os servidores do DER, da capital e dos municípios. “Sou grato pela confiança e pelo apoio que sempre tive neste governo e ainda pelo apoio de todos os servidores do DER, onde sempre trabalhamos com o espírito de equipe e em prol do desenvolvimento de Rondônia”.

O novo diretor, Josafá Marreiros, já fez parte do quadro de servidores do DER, na década de 80. Josafá tem uma carreira como engenheiro, há 36 anos. É funcionário de carreira da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), já foi vereador por dois mandatos, no município de Cacoal, onde também foi presidente da Câmara de Vereadores.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Divulgação