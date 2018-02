Guajará perde seis pontos e cai para lanterna do campeonato

O Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia (TJD-RO) puniu na noite desta terça-feira,27, o Guajará Esportivo Clube (GEC) com a perda de seis pontos e multa de R$ 500 (quinhentos reais) pela escalação irregular de jogadores na partida contra o Genus, pela primeira rodada do Campeonato Rondoniense 2018.

A partida foi realizada no dia 12 de fevereiro e o Guajará superou o Genus por 3 a 1 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

A infração do Guajará se encaixa no Artigo 214 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que diz não é permitido “incluir na equipe, ou fazer constar da súmula ou documento equivalente, atleta em situação irregular para participar de partida, prova ou equivalente”.

A pena consiste na perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independente do resultado da partida, prova ou equivalente e multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

De acordo com o § 1º Para os fins deste artigo, não serão computados os pontos eventualmente obtidos pelo infrator. (NR). Já o § 2º O resultado da partida, prova ou equivalente será mantido, mas à entidade infratora não serão computados eventuais critérios de desempate que lhe beneficiem, constantes do regulamento da competição, como, entre outros, o registro da vitória ou de pontos marcados. (NR).

Com a punição, o Guajará caiu para a lanterna da competição com pontuação zerada. No sábado, o Glorioso retorna a campo para enfrentar o Ji-Paraná no estádio João Saldanha, em Guajará-Mirim.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Alexandre Almeida