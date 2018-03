Hospital Materno Infantil recebe o maior investimento dos últimos 30 anos

O investimento de R$ 680 mil foi destinado pelo Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO).

“Investir em saúde é cuidar do nosso povo. Cuidar das nossas crianças é garantir um futuro saudável”, declarou o Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) durante entrega dos equipamentos para o Hospital Materno Infantil de Cacoal.

Na última sexta-feira (23), o deputado esteve no município de Cacoal para entregar os equipamentos ao Hospital Materno Infantil adquiridos com sua emenda parlamentar no valor de R$ 680 mil – considerado o investimento mais alto dos últimos 30 anos.

A emenda foi solicitada pelo ex-vereador Adailton Fúria em 2016. Com a liberação do recurso foram comprados 164 itens que serão utilizados desde o funcionamento interno e atendimentos dos pacientes até as áreas de cirurgia e recuperação.

Foram adquiridos incubadoras neonatais, berços normais e com Ótifototerapia reversa, desfibrilador, autoclave hospitalar horizontal, aparelho de anestesia, mesa cirúrgica, carros térmicos, lavadoras, secadoras e centrífugas de roupas hospitalares, entre outros equipamentos.

“Não há nada mais satisfatório do que ver seus projetos e o seu trabalho criando forma, se materializando. Quando recebi o pedido do Fúria não medi esforços para atende-lo devido a importância que o Materno Infantil tem na vida de muitas famílias”, declarou Expedito Netto.

Também participaram da entrega dos equipamentos a Prefeita do Município, Glaucione Rodrigues, o Vereador Pedro Rabelo e o ex-vereador Adailton Fúria.

Além dos recursos para o Materno Infantil, Expedito Netto indicou R$ 260 mil de sua emenda parlamentar para a construção de terminal de passageiros no Distrito de Riozinho também a pedido do ex-vereador Fúria.

O jovem parlamentar tem trabalhado pelo estado de Rondônia e garantido recursos a dezenas municípios. “Independente de posição partidária destino minhas emendas de acordo com a necessidade de cada local, por isso a ida aos municípios e a conversa com seus representantes é fundamental nesse processo”, ressaltou Netto.

Autor e fotos: Assessoria