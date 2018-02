Misses irão representar Vilhena em concurso nacional no PR e PVH

Na tarde desta terça-feira, 27, visitou a redação do Extra de Rondônia as ganhadoras do concurso “Miss Vilhena 2018” da categoria teen para contar sobre a classificação e a expectativa de representar o município fora do Estado.

Aline Farias Palmeira, 13 anos, relata que foi o primeiro concurso que participou e que se candidatou após ser convidada pelo fotógrafo e organizador do evento Richard Vargas.

Com um enorme sorriso no rosto Aline define sua vitória da seguinte forma “foi algo incrível, inexplicável e maravilhoso. Só tenho a agradecer a oportunidade de participar de um evento como este. Espero que todas as meninas que tem o sonho de participar de concursos de beleza também tentem, pois se eu consegui vocês também podem”.

Em junho, Aline irá representar o município em Curitiba, Paraná onde concorrerá com garotas de outros Estados ao título de “Miss Teen Nacional”.

A segunda colocada foi a jovem Danielly Kariny Vieira Inácio, 13 anos, que detalha também ser a primeira vez que participa de um concurso de beleza, e que assim como a colega, foi convidada pelo fotógrafo para fazer parte do evento.

Sobre a experiência na passarela Danielly afirma que “foi uma experiência muito boa, não tenho palavras pra explicar a sensação que temos ao subir em um palco e concorrer ao título. Quando eu entrei no concurso, eu disse que o ganharia e dedicaria minha vitória a meu pai, que faleceu quando eu tinha cincos anos”.

Assim como a colega, Danielly também irá representar o município, mas na cidade de Porto Velho.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia