Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da AVEC inicia atividades ao público nesta quinta

Neste 1º de março, quinta-feira, o Núcleo e Apoio Contábil e Fiscal (NAF), da Faculdade AVEC, entrará em funcionamento oferecendo diversos serviços de natureza contábil, em Vilhena.

O NAF funcionará no Campus Liliana Gonzaga e de forma gratuita realizará auxilio na abertura de CNPJ de Microempreendedor, emissão de segunda via de CPF, Agendamento de atendimento à Receita Federal, emissão de comprovantes de situação cadastral e certidões negativas de CNPJ e CPF.

O núcleo nasceu da parceria entre a Receita Federal e a Faculdade AVEC, onde acadêmicos de Ciências Contábeis atenderão o público e serão supervisionados por professore e funcionários da Receita Federal.

O professor Marcos Roberto Pinto, diretor da Faculdade AVEC e também coordenador do curso de Ciências Contábeis salienta o investimento da instituição no NAF. “Seguindo as orientações do professor Gonzaga, presidente da REGES e mantenedor da Faculdade AVEC, investimos na implantação do NAF e teremos possibilidade de oferecermos a nossos acadêmicos um contato maior com a prática contábil. Isso é importante para a formação dos futuros profissionais”, disse Marcos Roberto.

O NAF está localizado na Avenida Liliana Gonzaga, 1265, bairro Bela Vista. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (069)3322-2822.

Texto e foto: Assessoria