Prefeitura, Tribunal de Trabalho e ex-senador irão concretizar sonho de moradores com construção de escola no São Lourenço

Após 20 anos de espera, a comunidade do São Lourenço, localizada na área rural de Vilhena, tem motivo para comemorar: nesta terça-feira,27, a prefeita Rosani Donadon recebeu das mãos do ex-senador Francisco Luiz Sartori, a escritura de doação do terreno onde será construída o novo prédio da escola municipal Tenente Melo.

De acordo com a prefeita, a doação da área aconteceu graças à intermediação da Justiça do Trabalho de Vilhena. Rosani Donadon informou que todo recurso financeiro para construção da escola foi feito pela Justiça do Trabalho.

A obra, que é uma doação da Justiça do Trabalho, através da Vara do Trabalho de Vilhena, sendo a responsável pelo recurso financeiro, construção e fiscalização, terá um investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão, cujos recursos são decorrentes de uma Ação Civil Pública de autoria do Ministério Público do Trabalho da 14º Região.

A prefeita Rosani Donadon realizou a entrega da escritura do terreno ao Diretor da Justiça do Trabalho de Vilhena, Ederson Deiró, que informou que as obras de construção da escola iniciarão no mês de março, com previsão de conclusão para o mês de setembro.

“Estou muito feliz, agradeço ao seu Francisco Sartori pela doação deste terreno para a construção da escola que beneficiará a comunidade do São Lourenço”, disse a prefeita.

Rosani Donadon ressaltou, ainda, que o TRT tem sido um grande parceiro do município. ” Também quero agradecer ao Tribunal Regional do Trabalho pela parceria que vai proporcionar a construção de uma linda escola para atender essa comunidade que há anos ansiava por esse benefício. Parcerias como essas são essenciais para o desenvolvimento do município”, disse a mandatária municipal.

Texto e foto: Assessoria