PRF captura foragido da justiça na BR-364

No final da manhã desta terça-feira, 27, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava procedimentos de fiscalização na Unidade Operacional (UOP) em Jaru/RO, quando abordou a motocicleta Honda CG 150 Titan, de cor vermelha e placa NCM 8642, conduzida por F. D. S. D; de 38 anos, residente em Diamante D’Oeste/PR.

Ao consultar os documentos apresentados pelo condutor, constatou-se a presença de um mandado de prisão, expedido em 07/02/2017 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rondônia (1ª Vara Criminal de Jaru), pelos crimes tipificados nos artigos 147, combinado com artigo 61, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (por duas vezes) e artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.

Após a lavratura do Boletim de Ocorrência Policial, o cidadão foi conduzido pela equipe da PRF até a Polícia Civil de Jaru, para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Assessoria

Foto: PRF