Suspeito rende vigilante, veste uniforme e tenta arrombar caixa eletrônico

Três homens tentaram explodir um caixa eletrônico que funciona na recepção de um hospital público em Cacoal.

O fato ocorreu nesta terça-feira, 27. Segundo registro policial, o crime ocorreu após o vigilante do local ser rendido por um dos assaltantes. Para disfarçar o roubo, o primeiro suspeito vestiu o uniforme do vigilante, chamou os outros dois comparsas e tentaram abrir o cofre. Como não conseguiram, os homens fugiram.

A recepção do hospital onde o caixa está instalado não realiza atendimento ao público durante a noite, portanto não havia fluxo de pessoas naquele horário.

Segundo o vigilante relatou aos policiais militares, ele estava no posto de atuação, na frente ao hospital, quando foi surpreendido por uma pessoa que chegou a pé, com o rosto coberto por uma camiseta de cor amarela.

Armado com uma pistola, o suspeito rendeu o vigilante e o levou para dentro de um banheiro. No local tirou todo o uniforme do homem e amarrou as mãos da vítima em um apoio de ferro.

O vigilante relatou ainda que observou o suspeito vestindo o uniforme da empresa de vigilância e realizando uma ligação pelo celular. Após alguns minutos, outras duas pessoas chegaram ao local e estacionaram o carro que utilizavam próximo da repartição destinada ao caixa eletrônico.

Logo depois, o vigilante relatou ter ouvido um barulho alto, que parecia ter saído do local onde estava o caixa, como se algo estivesse sendo serrado. Cerca de 20 minutos depois, os infratores fugiram do local levando a chave da porta frontal do hospital, o aparelho celular e o uniforme do vigilante.

Após alguns minutos, o vigilante se soltou e ligou para a polícia. Várias viaturas fizeram diligências na tentativa de localizar o suspeito, mas não conseguiram. Pela parte externa os policiais conseguiram observar que os suspeitos tentaram abrir o caixa. Duas garrafas plásticas com um líquido transparente foram deixadas por eles em frente ao caixa.

A perícia técnica esteve no local e constatou previamente que o caixa eletrônico não foi violado, acreditando portanto, que nenhum valor financeiro tenha sido levado.

Nenhum suspeito de render o vigilante e tentar arrombar o caixa foi preso. A ocorrência de roubo com restrição de liberdade foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Cacoal, que investiga o caso.

Fonte: G1/RO