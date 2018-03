VEC fecha mais dois reforços para temporada 2018

A diretoria do Vilhena Esporte Clube (VEC) anunciou na manhã desta quarta-feira, 28, a contratação de mais dois reforços para a temporada 2018. Trata-se do atacante Marco Aurélio e o lateral esquerdo Adelso Bonfim.

Marcou Aurélio conhecido no futebol por “Bochecha” acumula passagens clubes como Vila Nova-GO, Anapolina-GO, Canedense-GO, Goiana-GO, Santa Helena-GO, Trinidade-GO e Jataiense-GO.

Além de jogar em clubes goianos, Bochecha foi artilheiro e bicampeão rondoniense pelos times, Rondoniense Social Clube (RSC) e Real Desportivo Ariquemes Futebol Clube (RDFC).

Adelso Jonatan Santos Bonfim, 22, acumula passagens pelo Vitória-BA, Santa Maria-DF, e por último esteve no Caiçara-PI.

Diego Talim, diretor executivo do VEC explica que as contratações continuarão durante o campeonato. “Estamos montando uma equipe forte visando por uma vaga na copa do Brasil, Copa Verde e Serie-D”.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia