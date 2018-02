Veja quem ganhou ingressos para jogo do Vilhenense

O Extra de Rondônia em parceria com o Vilhenense Esportivo Clube, sorteou cinco ingressos para o jogo que acontece nesta quarta-feira,28, ás 20h00 no estádio Arnaldo Lopes Marins (Portal da Amazônia).

O Vilhenense enfrenta o Real Desportivo Clube de Ariquemes, valendo pela quarta rodada do Campeonato Estadual 2018.

Os ganhadores podem retirar os ingressos hoje até às 17h00 na sede do site, localizada na Avenida Liberdade nº 3399 no Centro. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação com foto.

Ganhadores:

. Edson Alves da Silva

. Luana Pessoa

. Jaqueline Viera

. Ana Gomes Louzada

. Ângelo Xavier

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia