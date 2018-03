Vilhenense vence Real Ariquemes e reassume liderança do campeonato

O Vilhenense Esportivo Clube, venceu na noite desta quarta-feira,28, Real Ariquemes pelo placar de 2 a 0, no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, em Vilhena, abrindo a quarta rodada do Campeonato Rondoniense.

Os gols saíram dos pés do volante Lagoa na primeira e segunda etapa do jogo em noite brilhante no Portal da Amazônia.

O jogo

A partida começou com Real pressionando o campo do Vilhenense com chute de fora da área. A resposta do Leão do Portal veio aos 13′ minutos com uma jogada pela lateral direita com Ariel que faz um cruzamento e Lagoa livre chuta no canto abrindo o placar para Vilhenense.

Aos 22′ Leandrinho chuta forte de fora da área, mas o goleiro do Real espalma mandado a bola para o escanteio. Aos 26′ Valtinho chuta bomba da intermediaria, porem a bola bate na trave do goleiro Rodolfo.

A equipe do Vilhenense criava mais jogadas, mas não conseguia finalizar terminando o primeiro tempo com mais posse de bola.

Na Volta do intervalo ambas equipes criaram poucas chances. Aos 8′ minutos Fiuza cruza para Ariel livre, mas a zaga se antecipa na jogada afastando o perigo. Mas aos 15′ Lagoa invade a área com jogada individual driblando a zaga que chuta cruzado e amplia o placar para Leão do Portal.

Aos 28′ Leandrinho invade a lateral livre, mas perde a bola antes de finalizar. O Real mal em campo só criou uma jogada com perigo aos 45′ com chute de fora da área com Valtinho, mas o goleiro Vilhenense defende.

O Vilhenense enfrenta o Guajará no próximo dia 11, ás 17h00 ( horário de Rondônia) no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, em Vilhena.

O jogo bateu novo record de renda e público, sendo que 2 mil pessoas pagaram, totalizando renda de R$ 25 mil.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia