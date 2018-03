Cerejeiras adere à greve e fortalece movimento no Cone Sul

Após reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 1, os trabalhadores em educação de Cerejeiras decidiram paralisar as atividades por tempo indeterminado.

Para o diretor regional do Sintero, professor Magno Ramos, a decisão fortalece o movimento que, segundo ele, já atinge 80% em todo o Estado. Vilhena, por exemplo, o movimento está crescendo e como novas adesões a cada dia, segundo ele.

Na assembleia, que contou com um grande número de participantes, os profissionais de todas as escolas de Cerejeiras estiveram apoiando o movimento.

Os trabalhadores encaminharam, na ocasião, propostas a serem deliberadas durante os dias de protestos que começam a partir desta sexta-feira, 2.

Magno Ramos, que esteve à frente da reunião, voltou a destacar o motivo da greve.

Segundo ele, a luta visa o cumprimento da Lei 3.565/ 2015, conhecida como Meta 17, que atende o Plano Estadual de Educação (PEE). “O governo não cumpre o plano aprovado pela Assembleia Legislativa. Além disso, os salários abaixo do piso nacional é mais uma demonstração do descaso com a classe trabalhadora rondoniense”, ressaltou o diretor regional.

Servidores de Pimenteiras, Corumbiara, Cabixi, Colorado e, agora Cerejeiras, fortalecem ainda mais a luta contra os desmandos do governo estadual, acrescenta o vereador e sindicalista Valdeci Sapata, que prometeu, em sua fala, uma moção de aplauso aos grevistas e aos parlamentares que se identifiquem com a causa, além de encaminhar pedidos de apoio ao vice-governador Daniel Pereira.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação