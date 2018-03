COLORADO: PM apreende adolescentes por suspeita de furto em carro

Uma guarnição da Polícia Militar (PM) de Colorado do Oeste recebeu informação que um menor de idade, teria praticado furto em um carro, no último dia 24, conforme ocorrência registrada pela vítima.

Os policiais foram até a casa do suspeito, onde em conversa, confessou o crime em companhia de um comparsa. O suspeito entregou aos PMs as roupas que usou no dia que praticou o furto.

Segundo consta em boletim de ocorrência, o infrator contou que estava caminhando com o comparsa pela Avenida Paulo de Assis Ribeiro, quando próximo à prefeitura perceberam que o veículo estava com o vidro da porta aberto e no inteiro do automóvel havia uma bolsa feminina de cor marrom, no qual o comparsa teria dito para o infrator pegar a bolsa. Em seguida foram para o lado da biblioteca pública.

O menor acompanhado do pai, levou a guarnição até uma lanchonete abandonada na Praça dos Imigrantes e apontou o local onde descartaram a bolsa da vítima.

Após encontrarem o objeto do furto, os policiais foram até um hotel da cidade, onde localizaram o comparsa do infrator, que confessou ter participado do furto e levou os PMs até ao local onde escondeu cartões bancários e documentos da vítima, entre outros.

Os suspeitos relataram aos militares que quando chegaram ao local para dividir os objetos, havia outros menores que também ficaram com pertences da vítima. Além disso, num celular que um dos menores usava havia mensagens de voz contendo ameaças de morte.

Diante dos fatos, os suspeitos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia