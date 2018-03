Emenda de Raupp aprovada cria o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas

O senador Valdir Raupp (MDB) teve emenda de redação de sua autoria aprovada, criando o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas e os respectivos Conselhos Regionais nos Estados.

A aprovação ocorreu na última quarta-feira, 28, durante sessão do Senado Federal em que o próprio senador deu parecer favorável a matéria em substituição ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Pelo projeto foi criado também o Conselho Federal dos Técnicos Industriais e respectivos Conselhos Regionais.

O senador Raupp considerou uma vitória a aprovação do Projeto de Lei de nª 145/2017 criando os dois Conselhos Federais dessas duas importantes categorias profissionais para o país. É uma vitória maior para o Estado de Rondônia, onde predomina a presença de técnicos agrícolas que exercem um grande trabalho de assistência técnica e extensão rural melhorando, inclusive, o setor produtivo, disse o senador Raupp.

Ele lembrou que durante toda a semana trabalhou pela aprovação de sua emenda criando o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas de forma exclusiva desmembrando-se do projeto original oriundo do Poder Executivo que instituía um Conselho Federal único para as duas categorias.

Destacou que durante o debate em torno da matéria se reuniu com técnicos agrícolas do Estado e recebeu o pedido da categoria para a criação de um Conselho Federal exclusivo. Portanto, com a aprovação do projeto hoje no Plenário do Senado, atendi aos pleitos dos técnicos agrícolas rondonienses, finalizou o senador Raupp.

Texto: Assessoria/ Ribamar Rodrigues

Foto: Assessoria