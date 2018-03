Expedito Netto entrega máquinas agrícolas ao município de Parecis

O Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) entregou ao município de Parecis tratores com implementos agrícolas adquiridos pela prefeitura com sua emenda parlamentar.

Para fortalecer a agricultura local, Netto destinou R$ 285 mil para compra de dois tratores, duas carretas, duas grades aradoras e dois arados subsoladores a pedido da Vice-Prefeita Ivone Duarte.

A entrega dos equipamentos ocorreu no último sábado, dia 24, na presença do Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal, Cleto Apolinário, do ex-vereador de Cacoal Adailton Fúria, de assessores da prefeitura e representantes de associações.

“Grande parte dos nossos municípios tem como encomia principal a agricultura. Parecis é um deles, portanto, trabalhar pela agricultura local é trabalhar pelo desenvolvimento e crescimento da cidade”, declarou Expedito Netto.

Além dos R$ 285 mil, o parlamentar destinou ao município mais R$ 250 mil para construção do Centro de Convivência do Idoso. A emenda, também solicitada pela vice-prefeita, atenderá uma antiga demanda da cidade.

“Estamos trabalhando agora pela liberação da emenda para construção do centro e para atender outras necessidades do município”, acrescentou o deputado.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação