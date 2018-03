Faça sua inscrição para o “2º Torneio de Pesca” no Pesque Pague Lupatini de Vilhena

O Armazém do Pescador, promoverá no dia, 11 de março, o “2º Torneio de Pesca” no Pesque Pague Lupatini, em Vilhena.

O torneio terá premiação em dinheiro, sendo: 1º R$ 7 mil, 2º R$ 5 mil, 3º R$ 4 mil 4º R$ 3 mil, 5º R$ 2 mil, 6º R$ 1 mil, 7º R$ 700,00, 8º R$ 500,00, 9º R$ 300,00 e 10º R$ 200,00.

As inscrições para o torneio estão a R$ 200,00 e podem ser realizadas no Armazém do Pescador. Para mais informações entrar em contato através dos telefones (69) 3321-5042 ou 9 8429-7540.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/Divulgação