Mais um veículo tem pneu estourado ao bater em bueiro localizado em frente hospital

Um veículo Gol teve um pneu estourado e a roda amassada ao bater em bueiro localizado em frente ao Hospital Regional de Vilhena, na noite desta quinta-feira, 01.

O condutor do veículo, que é o segundo em menos de um mês a sofrer o incidente,tentava acessar o estacionamento do hospital e acabou batendo com o pneu dianteiro esquerdo na boca do bueiro, devido este não possuir nenhum tipo de faixa sinalizadora e estar localizado logo após uma árvore que impede a visualização do mesmo.

A tampa do referido bueiro, que foi posta a pouco tempo, já causou vários transtornos similares aos pacientes, no entanto nenhuma providência foi tomada para a resolução do problema.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia