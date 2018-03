“Miss Infantil Vilhena 2018” conta sobre vitória e preparativos para concurso nacional no PR

Na tarde da última terça-feira, 27, visitou a redação do Extra de Rondônia a ganhadora do concurso “Miss Vilhena 2018” da categoria infantil para falar sobre a classificação e a expectativa de representar o município em Curitiba, Paraná.

Yasmin Labajos de Oliveira Xavier, 12 anos, conquistou o título de “Miss Infantil Vilhena 2018”, além de levar a faixa de “Miss Simpatia” por ter tido mais de 400 curtidas nas redes sociais.

Yasmin conta que foi seu segundo concurso e que no ano passado concorreu a faixa de “Miss Mirim Vilhena 2017”, o qual ganhou. A menina relata que a expectativa é grande para participação de um concurso em nível nacional e a ansiedade já toma conta. “ Mais do que nunca, agora estou me preparando para participar deste novo desafio, agora é um concurso maior, mesmo que eu não ganhe já irá valer a experiência.”

Sobre a escolha, a pequena miss relata que “nossa, quando recebi a faixa, fiquei muito emocionada. Até chorei. Me senti uma princesa. Não acreditei que havia vencido.”

Yasmin finaliza dizendo que “eu quero dizer as meninas que assim como eu tem vontade de participar de um concurso e até modelar que sigam seu sonho, porque ter insegurança e ter medo, é bobeira. Eu acho que se você tem um sonho, você tem que ir atrás e lutar por ele. E não desistir fácil, se você quer, vai lá e se inscreve. Tenha atitude”.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia