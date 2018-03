Morador tem quintal alagado e reclama de serviço prestado pela Secretaria de Obras; veja vídeo

Um morador da Rua 1515, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena, enviou para a reportagem do Extra de Rondônia um vídeo que mostra seu quintal alagado e a entrada do terreno tomada por lama, afirmando que o estrago teria sido causado por um serviço prestado pela Secretaria de Obras.

Segundo o morador, um cascalhamento teria sido realizado na rua que passa em frente ao imóvel, porém, como o minério usado para o referido serviço é feito através de mistura com terra, o chamado cascalho sujo, a camada acabou ficando espessa e com a fortes chuvas, os veículos dos moradores ficavam atolados.

Ainda segundo o morador, na quarta-feira, 28, ele entrou em contato com a Secretaria de Obras informando a revolta dos moradores, que planejavam um motim em frente a unidade e uma máquina foi enviada para resolver o problema, porém, o maquinista, que segundo o denunciante, parecia prestar o serviço com má vontade e em um momento de chuva, acabou empurrando toda a água empossada na rua para dentro de seu quintal e criou um acúmulo de terra na frente do portão, impedindo que a mesma escoasse.

Devido não conseguir retirar seu veículo da garagem e nem sair a pé do local sem atolar na lama, o morador revoltado gravou o vídeo em anexo, como protesto pelos serviços prestados, que segundo o mesmo, em nada solucionou o problema e sim, causou mais.

O site deixa espaço caso a diretoria da referida secretaria caso queira se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo: Internauta