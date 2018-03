PF prende suspeito e apreende mais de 2 quilos de cloridrato de cocaína em aeroporto de RO

A Polícia Federal (PF), na madrugada desta quarta-feira, 1, procedeu à prisão em flagrante delito no aeroporto internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho de um passageiro que embarcava com destino ao Estado de São Paulo, com drogas presas junto a seu corpo.

Durante procedimento de inspeção para entrada na sala de embarque foi verificado que o passageiro se encontrava com substâncias entorpecentes presas junto ao corpo, em suas pernas e cintura, ocasião na qual tentou empreender fuga e foi detido pela equipe do aeroporto.

Conduzido para a Superintendência da Polícia Federal, constatou-se que o mesmo se encontrava na posse de aproximadamente 2,2kg (dois quilos e duzentas gramas) de cloridrato de cocaína, e uma pequena porção de maconha.

O preso fez uso de seu direito constitucional de permanecer calado, sendo conduzido à unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A PF está em constante vigilância nos aeroportos afim de coibir o tráfico de drogas e outros ilícitos por meio de incursões rotineiras.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação PRF