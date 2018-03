Prefeita e diretores da Havan visitam obras e confirmam inauguração da loja para maio

As obras de construção da loja Havan de Vilhena está à todo vapor.

Nesta quarta-feira, 28, a prefeita Rosani Donadon visitou a obra acompanhada dos diretores do grupo Havan, Nilton Hang e Marcio Hang.

Nilton Hang informou à prefeita a previsão é que a loja seja inaugurada no mês de maio deste ano.

De acordo com Nilton Hang, serão criados cerca de 200 empregos diretos. Ele mencionou ainda os motivos que fizeram os empresários escolherem Vilhena para a construção do novo espaço. “Esta é uma cidade em pleno desenvolvimento econômico e social. Um pólo regional para onde muitas pessoas buscam os mais diferentes tipos de serviço”, declarou.

Nilton Hang ressaltou a prefeita Rosani Donadon que os produtos para a construção da loja estão sendo adquiridos no município, bem como a contratação de profissionais locais.

“Temos o projeto de construir a filial de Vilhena da Havan há cerca de três anos. É um projeto com investimento previsto de R$30 milhões. Quando a Havan vem para uma cidade, ela vem para somar, essa filial será mais uma opção para a população”, disse Nilton Hang que aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio da Prefeitura de Vilhena para a instalação da loja no município.

Rosani agradeceu a visita dos empresários no município e disse que está muito feliz com a instalação da unidade da Havan, pois ela vai fomentar a economia de Vilhena. “Estamos trabalhando para promover o desenvolvimento do município buscando investimentos para Vilhena. Esse empreendimento é de suma importância para Vilhena, pois vai gerar emprego e contribuir para o crescimento do município”, disse a prefeita.

