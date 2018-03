Prefeita Rosani Donadon recebe prêmio “Personalidades em Evidência”

Na noite deste quarta-feira, 1, a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (MDB) recebeu o prêmio “Personalidades em Evidência”.

O evento homenageou cerca de 50 personalidades que se destacaram por sua atuação no município.

Organizado pelo colunista social, Valdeci Tergon, o prêmio que já é tradição em Rondônia contou com apresentações musicais, desfile de moda apresentando as coleções de vestimentas de gala.

O evento aconteceu no salão da ACIV, e contou com a presença do cirurgião plástico, Robert Rey, conhecido popularmente como Doutor Hollywood.

A prefeita recebeu a premiação junto com seu esposo o ex-prefeito Melki Donadon que também foi homenageado no evento. Muito feliz com a homenagem ela agradeceu a Valdeci Tergon pela atenção e o carinho.

“É uma honra receber essa homenagem que dedico a toda a população vilhenense que tem contribuído com o desenvolvimento do município. Estamos todos de parabéns! Podem ter certeza que vamos continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida em Vilhena”, disse a prefeita.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação