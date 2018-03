Semec define data para reiniciar o Bom na Escola Bom de Bola

Marcado para o próximo dia 27 de março, o reinício das atividades do projeto Bom na Escola Bom de Bola, que é mantido pela prefeitura de Vilhena, através da secretaria municipal de Esportes e Cultura (Semec).

A data foi definida durante uma reunião, nas dependências do ginásio Jorge Teixeira, entre o secretário da Semec, Natal Jacob, os coordenadores do projeto, o professor Manoel Ayres (secretário adjunto da Semec) e Matheus Almeida, e com os professores Totty Araújo e Polico Labajos. A reunião teve ainda a presença do supervisor do projeto, Reginaldo Miranda.

Segundo o secretário destacou a importância da reativação do projeto que faz parte da programação de atividades anual da Semec. “O projeto Bom na Escola Bom de Bola recebe atenção especial da prefeitura e da Semec porque esse trabalho fortalece as ações sociais do município. As atividades ajudam as crianças a melhorarem suas notas nas escolas porque aprendem também a disciplina e a serem responsáveis aos seus compromissos, dentro e fora de sala de aula. O projeto é uma iniciativa que faz parte, como prioridade, da nossa programação esportiva”, destacou Natal Jacob.

Em relação as matrículas, o secretário adjunto da Semec disse que a secretaria já está preenchendo as fichas. “Os pais e responsáveis pelas crianças de 07 até 14 anos já podem se dirigir ao ginásio Jorge Teixeira para providenciarem as matriculas. A Semec vai dar continuidade a este importante projeto que tem contribuindo para a formação esportiva de nossos filhos”, comentou o professor Ayres que destacou ainda o apoio da prefeita Rosani Donadon que “tem dado todas as condições necessárias para o reinício do projeto”.

Este ano, o Bom na Escola Bom de Bola no est abrirá apenas as escolinhas de Futebol de Campo e Futebol de Salão e todas aulas acontecerão no campo do estádio Portal da Amazônia e na quadra do ginásio Jorge Teixeira. A programação será a seguinte:

Futebol de Campo (estádio Portal da Amazônia):

Dias: Toda terça e toda quinta

Horário: (manhã) – 07h30 até às 10h; (tarde) – 15h30 até às 17h.

Futebol de Salão (ginásio Jorge Teixeira):

Dias: Toda quarta e toda sexta

Horário: (manhã) – 08h até às 10h; (tarde) – 14h até às 16h.

As inscrições são gratuitas e o supervisor, Reginaldo Miranda, já está formalizando as matrículas no ginásio Jorge Teixeira. Os pais ou responsáveis devem apresentar documentos pessoais, comprovante de endereço, certidão de nascimento da criança e o seu atestado de aptidão física. Todos os documentos são necessários para o preenchimento da ficha de cada aluno.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação