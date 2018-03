Moto e carro colidem em cruzamento no Centro de Vilhena; uma pessoa ficou ferida

Acidente envolvendo um carro Chevrolet Corsa com placas de Vilhena e uma moto Honda Biz 125, ocorreu nesta sexta-feira, 2, por volta das 11h20, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local do fato, o motoqueiro seguia pela Avenida Liberdade, sentido Cuiabá, quando ao chegar ao cruzamento com a Rua Getúlio Vargas, colidiu com o automóvel, no qual a condutora teria avançado a preferencial.

No choque, o motociclista sofreu escoriações e foi levado ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia