Prefeitura lança projeto para incentivar prática de exercícios físicos em Vilhena

Auxiliar e incentivar as pessoas a praticarem atividades físicas para combater o sedentarismo. Esse é o objetivo do projeto “Movimento e Ação”, lançado nesta sexta-feira, 2, pela Prefeitura de Vilhena através da Secretária de Esporte (Semec), em parceria Faculdades Integradas Aparício Carvalho (FIMCA).

O lançamento do projeto contou com a presença da prefeita, Rosani Donadon, do secretário de Esporte, Natal Jacob, do adjunto Manoel Aires, do presidente da Fundação Cultural, Djavan Santos, e da enfermeira Graziele Jacob Pimenta, da coordenadora dos cursos da FIMCA, Juliana Conceição Sobrinho e da coordenadora do curso de Enfermagem da faculdade, Jaqueline Monte Stevanato.

A enfermeira Graziele Jacob Pimenta que é autora do projeto, explicou que será realizado mensalmente uma tarde com atividades voltadas para a prática de esporte, lazer e bem estar à saúde.

“A intenção do projeto é contribuir para melhorar os hábitos da população incentivando a prática esportiva”, disse a enfermeira.

O secretário de Esporte Natal Jacob informou que a primeira edição do projeto será realizado este mês ainda no sábado, 31, na Praça dos Três Poderes em frente ao passo municipal, a partir das 16h.

“Vamos fazer parcerias com várias entidades do município entre eles, a Polícia Militar, Tiro de Guerra, Desbravadores, Bombeiros, Guarda Mirrim, entre outros. Contamos com a presença da população, a intenção é colocar todos para praticar esporte e se movimentar”, falou o secretário de Esporte.

A prefeita Rosani Donadon ressaltou que a realização do projeto é muito importante, pois vai contribuir para melhorar a saúde da população incentivando a prática regular de exercícios, evitando assim doenças.

“Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida em Vilhena e este projeto vai contribuir para isso, pois praticar atividades físicas é fundamental para manter corpo e mente saudáveis. Seja uma caminhada ou um passeio de bicicleta tudo ajuda a melhorar a saúde”, finalizou a prefeita.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação