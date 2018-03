PRF prende foragido da Justiça após abordagem

Na noite da quarta-feira, 28, por volta das 20 horas, durante procedimentos de fiscalização na Unidade Operacional em Itapuã d’Oeste/RO, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou o veículo Fiat Uno Mille Way, de placas JXR-3722/RO, o qual era conduzido pelo Sr C. R. D. O., de 35 anos, residente em Ariquemes/RO.

Ao consultar os documentos pessoais apresentados pelo condutor constatou-se um mandado de prisão em seu desfavor, expedido em 04/09/2013 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (2° Vara Criminal de Cuiabá/MT), pelo crime tipificado no artigo 33, caput (tráfico de drogas) da Lei 11.343/06.

Após a lavratura do Boletim de Ocorrência Policial, o cidadão foi conduzido pela equipe da PRF até a Polícia Civil de Porto Velho/RO, para os demais procedimentos cabíveis.

