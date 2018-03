Quantidade de lixo no mundo será 70% maior em 2030

Segundo estudos realizados nos últimos anos, a produção de lixo no mundo deve ter um aumento de 1,3 bilhão de toneladas para 2,2 bilhões de toneladas até o ano de 2025, de acordo com as estimativas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma).

Especialistas da entidade, já afirmam que a gestão dos resíduos se torna cada dia mais imprescindível para que o planeta caminhe para um desenvolvimento sustentável.

A pesquisa mostra ainda que, necessidades básicas dos seres humanos, como água limpa e segurança alimentar podem estar sob ameaça em razão de práticas impróprias na gestão de resíduos sólidos, principalmente no que diz respeito à deposição final do lixo em muitas cidades.

Isso porque, segundo estimativas, a classe média mundial terá crescido de 2 bilhões para quase 5 bilhões, e com ela, os efeitos de hábitos de consumo, a considerar os atualmente praticados, irracionalmente nocivos ao meio ambiente.

Em cidades cujo lixo produzido é administrado e tratado de forma consciente e correta de acordo com a legislação ambiental, a gestão de resíduos tem enorme potencial para transformar problemas em soluções, impulsionando e liderando o que antes era tratado como um “problema ambiental” para o caminho do desenvolvimento sustentável, por meio da recuperação e reutilização de recursos valiosos.

Se todo o lixo de uma cidade fosse direcionado para os “Aterros Sanitários” se evitaria graves problemas ambientas com a exposição direta dos resíduos tanto na atmosfera, nascentes e o próprio solo, e ainda reduziria em grande quantidade problemas para saúde de toda a população, evitando vários tipos de doenças.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria