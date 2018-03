Samir Ali e Wilson Tabalipa vão ao SAAE acertar detalhes sobre doação para entidades na conta de água

Os vereadores Samir Ali (PSDB) e Wilson Tabalipa (PV) estiveram reunidos na manhã da última quarta-feira, 28, com o chefe da contadoria da autarquia, Maciel Wolbeto e com Givaldo Rios, diretor adjunto, para acertar detalhes para que seja disponibilizada a doação de valores para a APAE e para o Lar dos Idosos.

Através do diretor adjunto, os vereadores foram informados que o SAAE irá prestar todo apoio necessário para que a Lei possa beneficiar as entidades, sendo que sua equipe será também preparada para esclarecer dúvidas da população.

Durante o mês de março, será realizado um trabalho informativo, além da distribuição das fichas de autorização de cobrança, onde o contribuinte poderá optar pela ajuda ou não das instituições.

“Essa doação é voluntária, já acontece da mesma forma em outras cidades, assim podemos ajudar essas instituições sem onerar o município, já buscamos verificar outras formas, porém o município já se encontra no limite do orçamento. A APAE precisa de profissionais em diversas áreas para atender com uma qualidade ainda melhor aos alunos, precisam de fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre outros. Por isso peço a população que considere ajudar, o valor mínimo é de apenas 3 reais”, disse Samir Ali.

Já Wilson Tabalipa disse, “Vamos buscar neste mês prestar todo esclarecimento à população, queremos fazer tudo com transparência e deixando claro que nosso intuito é ajudar essas duas instituições, que há anos têm contribuído com pessoas especiais, dando cuidado e até apoio emocional, pois vemos muitos que acabam de certa forma abandonados por suas famílias, mas encontram alento nos profissionais da APAE e do Lar dos Idosos”.

Givaldo Rios afirmou que a autarquia irá prestar todo apoio necessário aos vereadores em apoio ao projeto e que estará sempre à disposição do que for em benefício a sociedade.

