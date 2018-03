Acidente envolvendo carreta de posto de Vilhena faz vítima fatal na BR-364; vídeo

O acidente ocorreu no fim da tarde deste sábado, 03, em uma reta da BR-364, localizada após o trevo de Estrela, Entre Presidente Médici e Cacoal, onde um veículo de passeio se chocou de frente com uma carreta do Auto Posto Jamantão de Vilhena.

Segundo informações de caminhoneiros que passavam pelo local e ajudaram a retirar o motorista da carreta, que tombou fora pista ao tentar evitar a colisão, o condutor do carro tentava ultrapassar outra carreta, quando acabou batendo de frente com o bitrem.

O condutor do carro, morreu na hora e uma criança de cerca de 10 anos, que seguia no banco traseiro, estava desacordada , porém, as informações de que ela também tenha falecido, ainda não foram confirmadas.

A reportagem do site está apurando o caso e trará mais informações a qualquer momento.

Vídeo abaixo:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia