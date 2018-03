Encarregado de obras da Havan fala ao Extra da construção e previsão de inauguração da loja em Vilhena

Na tarde desta sexta-feira, 2, a reportagem do Extra de Rondônia, visitou o canteiro de obras, onde está sendo construído mais uma unidade das lojas Havan.

O Site entrevistou Ronaldo Lara, encarregado de obras da empresa, que falou sobre a construção e previsão de inauguração em Vilhena.

De acordo com Lara, a obra começou no dia 8 de janeiro de 2018, com a limpeza do terreno e terraplanagem. Porém, devido às chuvas, tiveram que dar uma pausa. Mas assim que o tempo deu uma trégua, os operários voltaram ao trabalho.

No que tange a parte civil da obra, foi contratada uma empreiteira de Vilhena, que por sua vez empregou os trabalhadores da própria cidade.

Ronaldo diz que recebeu da direção da Havan a missão de entregar o espaço físico para ser inaugurado no mês de maio do corrente.

Num total a Havan Vilhena, terá 6.199 metros de área construída. Lara ressalta que o prédio será diferente da cidade de Cacoal, sendo que terá apenas um piso, e o estacionamento nas laterais e a frente da loja, no qual as ruas laterais e do fundo receberão pavimento asfáltico.

O encarregado afirma que a mão de obra utilizada no atendimento ao público e no escritório será toda contratada do município, apenas o gerente geral deve vir de outra cidade.

Além disso, Lara diz que em aproximadamente 20 dias uma equipe do departamento de Recursos Humanos (RH) de expansão da loja deve chegar a Vilhena para começar receber Curriculum, no qual serão selecionados cerca de 150 para entrevistas.

Em relação a escolha da estrutura do prédio ser de aço pré-fabricado, Lara diz que a partir da construção da loja de Londrina-PR, a empresa constatou que com essa tecnologia autotravante custo benefício ficaria mais barato que em concreto.

Ronaldo afirma que está recebendo todo apoio necessário por parte da prefeitura através do Secretário de Indústria e Comércio do Município de Vilhena vice-prefeito Darci Cerutti. “Inclusive Darci está toda semana visitando o canteiro de obras e acompanhando passo a passo a construção”, diz Lara.

Para encerrar a entrevista, Ronaldo ressalta que se tudo correr conforme o cronograma a loja será inaugurada em maio com a presença de diversas autoridades políticas e do presidente do Grupo Havan Luciano Hang.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia