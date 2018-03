INVESTIMENTO: Prefeitura compra máquina de lavar e secadora industrial para Hospital de Vilhena

Os equipamentos têm capacidade para lavar e secar 100 quilos de roupas

Os investimentos na saúde de Vilhena não param. Neste sábado, 3, a prefeita Rosani Donadon recebeu, no almoxarifado municipal, uma máquina de lavar roupa industrial e uma secadora industrial que foram adquiridas para equipar o Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira.

A prefeita informou que também chegaram dois carrinhos para lavar e secar pisos. Um será destinado para o Centro Especializado em Reabilitação (CER) e outro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que será inaugurada em breve.

Os equipamentos foram comprados pela Prefeitura de Vilhena, através da Secretária Municipal de Saúde (Semus), com investimento de cerca de R$ 234 mil.

Rosani Donadon informou que, tanto a máquina de lavar quanto a secadora, têm capacidade para de lavar e secar 100 quilos de roupas. A prefeita lembra que dentre a estrutura do Hospital Regional de Vilhena, a lavanderia hospitalar é um dos principais serviços de apoio ao atendimento dos pacientes, que é responsável pelo processamento da roupa e sua distribuição em perfeitas condições de higiene e conservação.

As roupas que são utilizadas no hospital necessitam passar por um rigoroso processo de lavagem e secagem para sua reutilização que incluem: fronhas, cobertores, toalhas, cortinas, roupas de pacientes, roupas de funcionários, compressas, aventais, gorros, panos de limpeza e dentre outros.

De acordo com a prefeita, o investimento na compra da máquina de lavar e da secadora é de suma importância para auxiliar no atendimento aos pacientes do hospital, pois as máquinas que atendiam a unidade de saúde estavam sucateadas e tinham cerca de 10 anos de uso. Além disso, tinham capacidade para lavar apenas 50 quilos de roupas.

“Estou muito feliz com a chegada desses equipamentos. Estamos investindo para reestruturar o Hospital Regional. Compramos equipamentos de qualidade que vão auxiliar na lavagem das roupas utilizadas no hospital evitando assim a contaminação e contribuindo com a recuperação e saúde dos pacientes”, disse a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria