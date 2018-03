VEC conta com reforços e se prepara para jogo contra Barcelona em Vilhena

O Vilhena Esporte Clube (VEC) contará com reforços para a partida de hoje contra o Barcelona Futebol (BFC), no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia” valendo a quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Rondoniense Serie-A 2018.

O lateral esquerdo Bonfim e o atacante Marco Aurélio foram registrados no Boletim Informativo Diário da CBF e estarão à disposição do técnico Fabio Luiz. Além dos reforços, o treinador contará com a volta do lateral Alemão, que cumpriu suspensão.

O técnico Fabio Luiz deva escalar em campo: Raílson; Alemão, João Baiano, Tulio e Lucão (Bonfim); Pereira e Thiaguinho; Igor (Marco Aurélio) e Figurinha.

O Lobo do Cerrado entra em campo no sábado, às 20 horas (horário de Rondônia), contra o Barcelona, no estádio Arnaldo Lopes Martins, em Vilhena.

Texto: Futebol do Norte

Foto: Extra de Rondônia