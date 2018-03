VEC vence Barcelona pelo placar de 2 x 1 no Portal da Amazônia

O Vilhena Esporte Clube (VEC) venceu na noite deste sábado,03, o Barcelona Futebol Clube pelo placar de 2 a 1, no estádio Arnaldo Lopes Martins, O “Portal da Amazônia”, em Vilhena válida pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Rondoniense Serie-A 2018.

Os gols saíram na segunda etapa do jogo de Figurinha e Marcos Aurélio, e Jadson descontou para o Barcelona.

O Jogo

A Partida iniciou com VEC rumo ao ataque. Aos´ 7 minutos em troca de Robinho, Marco Aurélio chuta na entrada da área, mas a bola passa por cima da trave.

Aos 19´ Robinho fez um cruzamento na área, Marco Aurélio cabeceia, porém o goleiro Douglas atento defende.

Aos 33´ Robinho em jogada individual avança e chuta forte da grande área, mas a bola vai pela linha do fundo.

Aos 34´ Robinho novamente em jogada individual invade pela lateral e faz um cruzamento. Figurinha livre chuta, porém a bola bate no companheiro da equipe.

Após o intervalo Barcelona volta melhor em campo, mas não conseguia finalizar as jogadas com êxito. Aos 10´ Figurinha sofre uma falta perto da grande área. Marco Aurélio cobra a falta com uma chute forte, no rebote Figurinha bate no canto e abre o placar para o Lobo do Cerrado.

Barcelona insistia com chutes de fora e nas bolas paradas, mas o goleiro Railson inspirado evitava o empate do Barcelona.

Aos 25´ Thiaginho cobra escanteio e Marco Aurélio cabeceia para o gol ampliando o placar para o time da casa.

Aos 44´ Jadson desconta o placar com um chute forte de fora da área, sem chances do goleiro Railson defender.

Ficha técnica

VEC 2 x 1 Barcelona

Local: estádio Portal da Amazônia (Vilhena-RO)

Data: 03/03/2018

Árbitro: Sidnei Pereira Oliveira

Ass 01: Edson Paulino de Freire

Ass 02: Renato Aparecido Oliveira

4º arbitro: Jurandir Lico de Camargo

VEC

Raílson; Alemão, João Baiano, Tulio e Lucão (Bonfim); Pereira e Thiaguinho; Igor (Marco Aurélio) e Figurinha. Técnico: Fabio Luiz

Barcelona

Douglas; Jefinho, Ze Clock, Fernando, Jonilson, Jorginho;

Jason, Palito, André, Calado e Robinho. Técnico Alex de Oliveira

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia