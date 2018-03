BR-435: Cratera na “Curva dos Crentes” é recuperada apenas com terra e cascalho

Neste domingo, 4, a redação do Extra de Rondônia recebeu informação que a cratera que há tempos se formou na BR-435, mais especificamente na “Curva dos Crentes” próximo ao município de Colorado do Oeste, e que colocava em risco vidas de pessoas que pela rodovia trafega, foi arrumada apenas com terra e cascalho.

Com isso, a reportagem foi ver in loco, como se procedeu o trabalho e materiais usados na recuperação da via.

Contudo, foi constatado que foi usado apenas terra e cascalho para tapar a enorme cratera que se formou há meses e estava chegando ao meio da rodovia.

A reportagem conversou com alguns motoristas que transitavam pela BR, e ao chegarem ao local, não se arriscavam em usar o lado da pista restaurado, desviando para a contra mão de direção (como mostram as imagens abaixo) com medo da contensão não aguentar o peso do veículo e acabarem atolando, ou até mesmo algo pior.

Entretanto, dessa forma, os riscos de acidente no local continua, pois ao desviarem para não passarem na via “recuperada” com medo que a mesma desmorone, os condutores podem provocar acidente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia