CEREJEIRAS: motorista grava vídeo e afirma que para descarregar na Cargil e Amaggi o tempo de espera chega até 25 horas

Na manhã deste domingo, 4, a redação do Extra de Rondônia recebeu um vídeo gravado por um motorista, onde narra sua indignação com as empresas que recebem e armazenam a produção agrícola do município de Cerejeiras.

De acordo com o motorista as empresas Cargil e Amaggi, não investiram suficiente na ampliação dos armazéns para dar suporte aos motoristas que transportam os grãos para os Silos.

Segundo a narrativa e as imagens do internauta, nesta manhã de domingo, centenas de caminhões, incluindo pequenos e de grande porte, estavam na fila para descarregar, alguns motoristas chegam a ficar até 25 horas aguardando a vez.

O Site havia postado semana passada uma matéria, no qual um internauta também havia mandado um vídeo falando sobre o problema enfrentado por eles. Porém, um comentário feito na matéria, desmentia que as empresas não haviam investido no sistema de descarregamento.

Portando, essa imagem feita por um motorista que sente na pele o problema, desqualifica a pessoa que provavelmente seja um funcionário de uma das empresas citados na reportagem.

O Extra de Rondônia deixa espaço caso os responsável pelas empresas citadas queiram se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo: Internauta