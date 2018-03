Ladrões de banco trocam tiro com a polícia em Comodoro e federais atuantes em Vilhena entram em alerta

Na manhã deste domingo, 04, ladrões, que tentavam explodir os caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil de Comodoro/MT, trocaram tiros com a policiai causando pânico na população.

A reportagem do Extra de Rondônia está apurando o caso e já levantou informações de que alguns dos infratores conseguiram fugir, fazendo com que a Polícia Militar do Mato Grosso entrasse em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atua em Vilhena, a fim de interceptar uma possível entrada dos meliantes no Estado de Rondônia.

Ainda não há informações de feridos ou se os agentes conseguiram lograr êxito na retirada de algum valor dos cofres do banco.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa