O blefe de Confúcio, as passagens de Melki e a situação política de Vilhena – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

>> DESISTIU?

Comecemos esta coluna falando do futuro político do governador Confúcio Mora (MDB). Em diversas entrevistas, ele garantiu que vai disputar o Senado nas eleições de outubro próximo. Aliás, ratificou ao Extra de Rondônia. Isso é fato. Mas interlocutores afirmam que Moura desistiu da empreitada e que ficará até o final do seu mandato como governador. Se for assim, o quadro eleitoral muda de direção, já que o rapozão Daniel Pereira, vice-governador, já estava com o terno pronto para ocupar a principal cadeira do palácio Getúlio Vargas.

>> BLEFE?

Conforme analistas políticos, Confúcio está blefando. Mandou assessores espalhar os boatos de que permanecerá no governo para valorizar seu passe, tendo em vista que teria uma das vagas garantida ao Senado. Em todo isso há uma verdade: com os senadores Valdir Raupp (MDB) e Acir Gurgazc (PDT) na guilhotina devido aos escândalos de propina e crime administrativo, respectivamente, o caminho do carequinha para chegar ao Senado não teria muitos obstáculos. Vamos aguardar!

>>PRECIPITOU-SE

Enquanto isso, Daniel Pereira, o quase governador, já estava fazendo mudanças nos principais cargos como se mandatário estadual fosse. Iniciou trocando o comando da Polícia Militar e depois a presidência da Emater de Rondônia. Precipitou-se. Fontes do site garantem que o carequinha não gostou nada das mudanças. Isso também teria pesado na hora de (re)pensar em ser candidato ao Senado.

>> VÔOS MAIS ALTOS

Porém, e sempre há um porém. Pereira disse que pode disputar qualquer cargo eletivo nas eleições de outubro próximo. Inclusive ao governo do Estado. Ele está ligado ao grupo do senador Acir Gurgazc, o que, em tese, significa que não apoiaria Maurão de Carvalho, presidente da Assembleia Legislativa e pretenso candidato ao governo. Torcemos para que Pereira faça uma boa escolha, como candidato ou apenas apoiador, mas que pense nos municípios do Cone Sul, porque até agora são insignificantes as benfeitorias direcionadas para a nossa região.

>> OFENSA NO FACEBOOK

Uma mulher de Porto Velho foi condenada a pagar R$ 10 mil a um motorista do aplicativo Uber. O motivo: ofensas e acusações de furto pelo Facebook. Ela argumentou que esqueceu seu celular dentro do veículo e depois usou a rede social para ofender o motorista, com a intenção de que o aparelho fosse devolvido. Na ação, o motorista demonstrou que não cometeu ilícito. Este tipo de casos são tornam frequentes nas redes sociais, conhecida como “Terra sem lei”. Mas, a Justiça está de olho neste tipo de crimes contra a honra.

>> PASSAGENS DE MELKI

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, no discurso de boas-vindas aos residentes aprovados para atuar na área de Saúde, esclareceu o que muitos queriam saber: quem paga as passagens do seu esposo, Melki Donadon, em viagens, digamos, a trabalho? Ocorre que toda vez que a prefeita viaja a serviço do município, a Porto Velho ou Brasília, Melki a acompanha. Rosani foi direta: “Ele (Melki) mesmo paga suas passagens”. Ou seja: tira do próprio bolso. Melki, que foi prefeito dos municípios de Colorado e Vilhena, e por sua experiência, tem sido um importante parceiro da administração pública municipal.

>> BALANÇA MAS NÃO CAI

E a polêmica continua. Rosani Donadon fica ou não no cargo de prefeita de Vilhena? Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a aplicação da Lei da “Ficha Limpa” a políticos condenados por abuso de poder em campanha antes de 2010, quando a Lei entrou em vigor. A Lei, em tese, poderia atingir Rosani. Entretanto, nas eleições de 2016, ela teve parecer favorável do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ), o que resultou na sua posse no dia 1º de janeiro de 2017. Trocando em miúdos: a expectativa é que ela fique no cargo, tendo em consideração que o TJ seguiu entendimentos sacramentados em casos concretos.

>> POLÍTICA CONTURBADA

A situação, contudo, deixa o cenário político em polvorosa. O presidente da Câmara, Adilson Oliveira (PSDB), estaria com o terno pronto para assumir o palácio dos Parecis até a definição de uma suposta – e remota – eleição municipal. Como a fila anda, o vereador Samir Ali (PSDB) assumiria a presidência do Legislativo. Fontes do Extra garantem que neste sábado houve churrasco para formar a nova equipe da prefeitura. Tudo dentro de uma fictícia eleição.

>> NINGUÉM DISSE NADA

Mas como ninguém do STF disse que Vilhena se enquadra em perda de mandato, a situação continua do mesmo jeito: Rosani é a prefeita, Adilson o presidente da Câmara, e Samir o vice-presidente. Tudo dentro da vida real.

>>> EXTRA ENTRE OS PRIMEIROS

Apesar de dia-a-dia colecionar desafetos (estamos acostumados), o Extra de Rondônia continua dando show em acessos em nível estadual. Está entre os quatro primeiros sites mais visualizados e pesquisados em Rondônia, ficando atrás apenas de dois da capital. E isto tem uma explicação: o Extra de Rondônia é 10 anos mais novo dos “co-irmãos” de Porto Velho. Não somos acostumados a rebater críticas, mas temos uma resposta rápida e silenciosa: trabalho e mais trabalho. Tenham certeza que o Extra de Rondônia continuará sendo o jornal online que traz a informação na hora que o fato acontece.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra/Divulgação