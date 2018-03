Vice-prefeito fala sobre viagem e contatos com empresários para futuros investimentos em Vilhena

Na tarde da última sexta-feira, 03, a equipe do Extra de Rondônia conversou com o vice-prefeito, Darci Cerutti (DEM), a respeito de sua viagem e contatos com grandes empresários para futuros investimento no município de Vilhena. E, ainda falou sobre a construção da filial da Havan.

O vice-prefeito conta que “nesta última semana realizei algumas viagens nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para estar buscando e convidando empresas a investir em Vilhena, das visitas realizadas priorizamos as empresas que atuam nas áreas que mais tem a ver com nossas demandas, em especial o agronegócio”.

“Visitamos frigoríficos de aves, suíno e beneficiamento de couro, pois por mais que temos um curtume no município vizinho de Colorado, precisamos também de um em Vilhena, para estar aproveitando este material e utilizando para a confecção de móveis, estofamento de veículos, calçados e até roupas. A ideia é gerar emprego e renda para o município”, destacou Darci.

Darci explica que foi realizada uma visita a matriz da Havan, com o intuito visualizar todo o quadro de funcionários que compõe a estrutura da empresa, “na ocasião fomos extremamente bem recebidos. Conversamos sobre investimentos em outras áreas como PCH’s, uma possível extensão da unidade de produção em Vilhena, pois existe um plano de montar cerca 500 lojas pelo país, caso consigamos trazer uma extensão produtora na cidade isso contribuirá com o índice de emprego”.

“Queria ressaltar que todas as empresas mostraram grande interesse em conhecer e quem sabe investir no município. Garantimos que será ofertado apoio logístico, pois hoje nossa legislação não permite doação de terrenos ou outra forma de investimento”, relatou Cerutti.

Em relação aos cuidados com as empresas que já se encontram no município, Darci pontua que “nossa pasta tem visitado todos os locais para ouvir as demandas e necessidades, e dentro do que é possível estamos oferecendo suporte e apoio”.

O vice-prefeito finaliza pontuando que tem grandes expectativas para os possíveis investimentos e destaca que a região tem muito a oferecer, pois localiza-se em uma região de fácil acesso tanto para exportação quanto para importação, o clima é agradável e a população vilhenense está empenhada em contribuir para o desenvolvimento do município.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia