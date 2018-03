Carreta com placas de Tangará da Serra tomba na BR-364

O acidente aconteceu no início da tarde deste domingo, 4, na BR 364, entre os municípios de Jaru e Ouro Preto do Oeste.

Segundo afirmou o condutor envolvido, seu veículo uma carreta bi trem que estava carregada com soja, tombou para evitar uma colisão de frente com outro caminhão.

A carreta seguia com destino a Porto Velho momento em que foi surpreendida por outra carreta que seguia em sentido contrário e iniciou uma ultrapassagem a uma fila de carreta, para evitar o choque frontal o condutor do bi trem jogou para direita, deslizando fora do acostamento e tombando em seguida.

Fonte e Foto: Jaru Online