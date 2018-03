CHUPINGUAIA: Prefeita garante que ambulância está consertada e volta até final de semana para distrito do Guaporé

No final da tarde desta segunda-feira, 5, após veiculação da matéria onde uma moradora denunciou a falta de ambulância no distrito do Guaporé, a prefeita de Chupinguaia Sheila Mosso (PV), em contato com a redação do Extra de Rondônia, garantiu que a ambulância do distrito está consertada e pronta para voltar ao trabalho.

De acordo com a prefeita, não faz um mês que a ambulância quebrou, e tão logo tomou conhecimento do fato pediu que a mesma fosse levada para conserto, no qual já está pronta para voltar a atender a comunidade.

A mandatária afirma que até final desta semana a ambulância vai estar à disposição no Posto de Saúde do distrito.

Contudo, Sheila ressalta que a população não ficou desassistida, o município manteve uma ambulância em alerta caso fosse necessário.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia/Arquivo