Confúcio Moura desfaz ações de Daniel Pereira na PM e no DER

Na manhã desta segunda-feira, 5, o governador Confúcio Moura (MDB) desfez as nomeações feitas pelo vice-Governador Daniel Pereira na semana passada.

No Departamento de Estradas e Rodagens (DER), saiu Josafá Marreiros, que havia assumido a pasta no lugar de Ezequiel Neiva e em seu lugar assume Celso Coelho.

No Comando Geral da PM, volta ao comando o Coronel/PM Ênedy Dias de Araújo. Com isso o Coronel/PM Mauro Ronaldo Flôres Corrêa deixa a função de comando com seis dias de atuação.

Fonte e Fotos: Rondoniaovivo