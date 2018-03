Dia 10 tem encontro regional do PSB em Vilhena

No próximo sábado, 10, a liderança do Partido Socialista Brasileiro (PSB), vai se reunir com membros e simpatizantes da sigla no município de Vilhena.

O evento vai acontecer a partir das 08h30, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo do Norte, na Avenida José do Patrocínio, próximo ao Bairro 5º BEC.

Na oportunidade estará sendo debatido o fortalecimento do partido para as eleições de 2018, e filiando lideranças políticas da região.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração