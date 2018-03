Fred & Gustavo está confirmado para a 32ª EXPOCOL

A 32ª Exposição Agropecuária Comercial e Industrial de Colorado do Oeste (EXPOCOL) ocorrerá dos dias 13 a 17 junho e a programação promete agitar o parque de exposições Marcos Donadon.

A organização do evento confirmou nesta segunda-feira, 05, a presença da dupla sertaneja Fred & Gustavo com previsão de realização do show no dia, 16 de junho.

Antecedendo a EXPOCOL, acontece o Baile da Rainha, no dia 02 de junho, com a participação de João Pedro e banda.

Além dos shows a feira contará com rodeio em touros, leilão de gados, concurso leiteiro, julgamento de bezerras e vários sorteios de prêmios em dinheiro.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação