Gerentes desconhecem empresa que está realizando curso preparatório bancário para jovem aprendiz em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 05, a reportagem do Extra de Rondônia conversou com gerentes das agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, onde explicaram que não existe convênio entre as instituições bancárias e desconhecem o fato de uma empresa estar ofertando curso preparatório bancário para jovem aprendiz, em Vilhena.

De acordo o gerente da Caixa Econômica Federal de Vilhena, Fabiano Sampaio, a seletiva para jovem aprendiz, é através de uma empresa terceirizada pelo banco, porém, a caixa não possui atualmente convênio com esta firma para este fim, no qual está ofertado o curso na cidade.

Fabiano ressaltou que a última seletiva de oferta de emprego na agência, foi por meio das escolas públicas, onde solicitam aos gestores os melhores estudantes para realizarem provas e depois serem selecionado ao cargo.

“O banco não realiza esse tipo de procedimento em ofertar emprego a jovens aprendizes, e não tenho conhecimento dessa empresa ter convênio com a agência”, pontou Sampaio.

O gerente geral da agência do Banco do Brasil, Rodrigo Nogueira explica que a seletiva de estágio do programa “Jovem aprendiz”, é através de entidades sem fins lucrativos e que as seleções para as ofertas de empego são lançadas no edital da agência.

Rodrigo ressaltou que chegou essa informação no banco, mas desconhece que a agência faz esse tipo de contratação para jovem aprendiz, através de empresas que cobram taxa de inscrição.

O gerente do banco do Brasil finalizou afirmando que a instituição não tem vagas disponíveis para jovens na agência de Vilhena. “Causou-me estranheza que essa empresa está ofertando curso usando imagens de agências bancárias ”, enfatizou Nogueira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia