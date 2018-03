Jovem assalta conhecido e Força Tática acaba detendo quadrilha inteira que praticava roubos com arma branca em Vilhena

Os quatro homens, de 34, 35 e 37 anos foram conduzidos até a delegacia na madrugada de domingo, 04, após praticarem assaltos fazendo uso de facas, tipo peixeira, nas ruas de Vilhena.

Após ter conhecimento de que os infratores tinham acabado de fazer mais uma vítima, que identificou um dos assaltantes, devido conhecê-lo desde criança, os militares da Força Tática deram início às diligências em busca do paradeiro dos agentes, que segundo as vítimas, faziam uso de uma motocicleta Titan de cor preta e andavam sempre em dupla.

Diante das informações repassadas pela vítima que reconheceu um dos infratores, os militares chegaram a uma residência localizada no Setor 19, onde estava o referido agente, mais dois homens e uma jovem, sendo que esta acabou confessando que os suspeitos se revezavam na prática dos assaltos, sempre fazendo uso da mesma motocicleta e que trocavam os produtos dos roubos por drogas em uma boca de fumo situada no Bairro Cristo Rei.

No imóvel foram localizadas em baixo de um sofá, duas facas com cerca de 30 cm de lâmina cada. Um menor de apenas 15 anos, que também estava na casa e que entrou em contradição em seus relatos sobre o motivo de estar no local, acabou sendo conduzido juntamente com os demais envolvidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para prestar mais esclarecimentos ao delegado de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia