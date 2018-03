Prefeitura de Costa Marques abre Processo Seletivo para área da saúde

A Prefeitura Municipal de Costa Marques – RO divulgou no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 2, o edital do novo Processo Seletivo voltado ao provimento de vagas em cargos de nível técnico e superior.

São disponibilizadas oportunidades para Médico Clínico Geral (5), Farmacêutico/ Bioquímico (1), Enfermeiro (5), Cirurgião Dentista (3), Técnico em Enfermagem (5), Fonoaudiólogo (1), Assistente Social (1), e Nutricionista (1).

Os interessados devem efetuar a inscrição na Secretaria Municipal de Administração, localizada no prédio da Sede da Prefeitura, na Avenida Chianca, nº 1381,Centro, entre os dias 12 a 21 de março de 2018, das 8h às 13h.

A seleção será feita por meio de uma Análise do Currículo, seguindo os critérios preestabelecidos no edital de abertura disponível em nosso site.

Os contratados neste Processo Seletivo válido por um ano vão atuar em carga horária de 40h semanais e farão jus à remuneração variável de R$ 954,00 a R$ 9.800,00.

Texto: Karina Felício

Foto: Ilustração