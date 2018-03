Quadrilha que trocou tiros com a PM durante assalto a banco em Comodoro é presa próximo a Sapezal

A tentativa frustrada de roubo ao Banco do Brasil em Comodoro/MT, ocorreu na madrugada de domingo, 04, onde um bando armado tentou entrar pelo teto do prédio a fim de alcançar os cofres da agência.

As últimas informações dão conta de que, ao serem interceptados pela Polícia Militar, a quadrilha composta por seis integrantes, sendo um deste de apenas 17 anos, que foi preso no ato da ação, trocou tiros com os militares e os outros cinco conseguiram fugir.

Diligências foram realizadas e as polícias da cidades vizinhas, inclusive Vilhena, entram em alerta, no intuito de interceptar a entrada dos infratores no Estado de Rondônia.

No entanto, em mãos da identificação do restante do bando, a PM de Campos de Júlio, localizou na BR-364, o veículo utilizado para dar apoio aos criminosos, seguindo sentido ao município de Sapezal, porém, não sendo possível realizar a abordagem, fizeram contato com os militares da referida cidade, que se deslocaram ao encontro dos infratores, logrando êxito na prisão de todos.

Os cinco envolvidos foram presos em um veículo FIAT Strada de cor branca, com placas QBZ-2648 de Várzea Grande.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia