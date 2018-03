Vem aí a 4ª edição do “Dia de Negócios” em Colorado

Nos dias 23 e 24 de março acontece a 4ª edição do “Dia de Negócios” no parque de exposições Marcos Donadon, em Colorado. O evento oferece oportunidades de negócios que ajudam na movimentação da economia do município.

A 4ª edição do evento contará com exposição de maquinários, implementos, insumos agrícolas, veículos e o 2º leilão de gados Nelore JBL. O objetivo é aproximar e oportunizar aos pequenos, médios, grandes produtores um ambiente propício a bons negócios e obter um aumento na produtividade.

O “Dia de negócios” é organizado pela Associação dos Criadores (Asccol), a Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER RO) juntamente com representantes do comércio local, bancos oficiais, cooperativas e o governo do Estado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa